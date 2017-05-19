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Tottenham, Leicester City’yi ezdi geçti

— 19 Mayıs 2017

İngiltere Premier Lig’de 37. hafta karşılaşmasında Leicester City, evinde Tottenham‘ı konuk etti. Tottenham sahasında rakibine 6-1’lik hezimet yaşattı.
Londra temsilcisinin gollierini Harry Kane (4) ve Heung Min Son (2) kaydetti.
83 puana yükselen ve ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Tottenham, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılmaya hak kazandı.
Sezon devam ederken kendilerine tarihi şampiyonluk yaşatan Claudio Ranieri’yi kovan Leicester City, ligi orta sıralarda bitirecek. Haftayı 43 puanda kapatan Leicester’ın 43 puanı bulunuyor. (SPORVADİSİ)

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