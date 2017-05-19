Veteran Federasyon Kupaları Türkmenköy’ün

Veteran Türk Liglerinde iki kategoride de Türkmenköy, Federasyon Kupası’nın sahibi oldu.

Geçtiğimiz Pazartesi akşamı New River Sports Centre’da oynanan kupanın final maçlarına damgasını vuran takım Türkmenköy, rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Şah Patisseri’nin sponsorluğunda yapılan O45 Federasyon Kupası finalinde Türkmenköy, Vadili’ye 2-0 galip gelerek kupanın sahibi oldu. King Food Center’ın sporsorluğunu yaptığı O35 Federasyon Kupası final mücadelesinde de Türkmenköy, rakibi Gaziantepspor’u 2-0 yenip, geceye damgasını vurdu.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen törenlerde Türkmenköy kupalarını aldı.