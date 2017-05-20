Arabasını, öğrencilerin üzerine sürdü

Doğu Londra’da arabasını, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine süren bir şoför aranıyor.

Geçtiğimiz Pazartesi (15 Mayıs) günü saat 15.00 sularında Hornchurch’teki Havering College’in önünde meydana gelen olayda 17 yaşındaki bir genç sol kolu ve bacaklarından yara ve çizikler alarak hastaneye kaldırıldı. Vauxhall marka aracın şoförünün Aldleigh Road’a doğru hızla uzaklaştığı belirtildi.

Polis olayın bir terör olmadığını belirterek, henüz bir tutuklama yapılmadığını açıkladı. Olay hakkında bilgi sahibi olanların ve öğrencilerin üzerine sürülen arabanın görüntüleri ellerinde bulunanların 020 83451626 veya 101 numaralı polis telefonlarına, 0800 555 111 numaralı Crimestoppers’a telefon etmeleri, @MetCC tweeting ile Crimestoppers-Uk.org adreslerine başvurmaları istendi.