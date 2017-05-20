Assange’ın tecavüz soruşturması kapatıldı— 20 Mayıs 2017
Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturması kapatıldı.
Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturması kapatıldı. İsveçli savcılar, Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkında 7 yıldır devam eden tecavüz soruşturmasını kapattıklarını açıkladı.
Yapılan açıklamada Başsavcı Marianne Ny araştırmaya devam etmeme kararı aldıklarını ifade etti. Öte yandan, gazeteciler Assange’nin 2012 yılında sığındığı İngiltere‘nin başkenti Londra‘daki Ekvador Büyükelçiliği önünde toplandı. (İHA)
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