Balon balıkları ve insanlar aynı diş genine sahip

Bilim adamları, insan dişlerinin, balon balıklarının dişleriyle ortak gene sahip olduğunu açıkladı.

Sonuçları “Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) dergisinde yayımlanan çalışma, balon balıklarının insanlar dahil diğer omurgalılara çok benzer diş yenileme programına sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada, balon balığının, diş yenilemek için insanlarla aynı kök hücrelerini kullandığı, ancak bazı dişlerini, karakteristik gagalarını oluşturan uzun şeride benzer yapıyla değiştirdiği kaydedildi.

Londra Doğa Tarihi Müzesi ve Tokyo Üniversitesinden araştırmacıların da katıldığı çalışmanın lideri İngiltere‘deki Sheffield Üniversitesinden Dr. Gareth Fraser, çalışma sırasında balon balığında gagaya benzer yapının nasıl oluştuğunu incelediklerini ifade ederek, “Böylece sorumlu olan kök hücreleri ve bu sürekli yenilenme sürecini yöneten genleri keşfettik. Bu ayrıca insanlar dahil olmak üzere genelde omurgalıların diş yenilenmesinde görülüyor.” dedi.

Tüm omurgalıların bir dizi korunmuş kök hücreyle aynı şekilde dişlerini yenilediği gerçeğinden yola çıkarak daha az bilinen balıklar üzerinde benzer çalışmalar yürütülerek, insanlarda diş kaybı sorunlarının çözümüne yönelik ipuçları elde edilebileceği belirtildi.

Fraser ve ekibinin EvoDevo dergisinde yayımlanan bir diğer çalışması da köpek balığı deri dişlerinin (dişe benzer çıkıntılar) sürüngen pulları, kuş tüyleri ve insan saçı ile aynı gelişim kökenlerine sahip olduğunu gösterdi. (AA)