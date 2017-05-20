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Bank bölgesi trafiğe kapatılıyor

— 20 Mayıs 2017

Geçtiğimiz aylarda bisiklet kullananlar, Bank bölgesinin trafiğe kapatılması için gösteriler düzenlemişti.

Londra trafiğinin en yoğun ve karmaşık olduğu Bank bölgesi için hafta arası 7.00-19.00 saatleri arasında uygulamaya konulacak trafik yasağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Pazartesi gününden itibaren başlayacak deneme şeklindeki yasağın devamı da en çok konuşulan konu.Yasağın uygulandığı saatlerde bölgeye sadece bisikletliler ve otobüsler girebilecek. Bu arada siyah taksi sürücüleri de bu bölgede kendilerine de yasağın uygulanmamasını istiyor. Taksi sürücüleri bu konuda geçtiğimiz aylarda yasağa itiraz ederek, gösteriler düzenlemişti.

City çalışanı Ying Tao, bölgede, bisikletine bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

City çalışanı 26 yaşındaki Ying Tao’nun 2015 yılı Haziran ayında bisikletiyle Bank bölgesinde dolaşırken, bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından iyice gündeme gelen Bank bölgesinin trafikten arındırılması konusu için Londra Bisiklet Kampanyası grubu 2011’den geçen yıla kadar bölgede sabah 7, akşam 7 saatleri arasında 34 biskletçi, 31 yayanın yaralandığını açıkladı. Kampanya, geçen altı yıl boyunca da bölgenin trafiğe kapatılması için üç büyük gösteri gerçekleştirdi.

Projeyi başlatan Londra Şehir Planlama ve Ulaşım Komitesi’nin Başkanı Chris Hayward, “Bank bölgesinden geçenler, yoğun zamanlarda kafa karıştırıcı ve tehlikeli yer olduğunu bilirler. Temel amacımız güvenliği artırmak ve yoldaki kayıpları azaltmaktır” dedi.

Hayward, şöyle devam etti: “Ancak Bank, burayı kullananların beğenisini kazanacak yer olmalı. Bölge sakinleri ve işletme sahiplerinin de fikirleri var. Yasağın ileride devam edip etmeyeceği kamuya açık toplantıda ele alınarak karar verilecek.”

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