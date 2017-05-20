Cyprus Garden’da eğlence tüm hızıyla devam ediyor

LONDRA’NIN Chingford bölgesinde bulunan Cyprus Garden Meze & Bar, Cuma ve Cumartesi akşamları misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya devam ediyor.

Gazetemize konuşan Cyprus Garden işletmecilerinden Ediz Hastunç, “Londra’da yaşayan toplumumuzun eğlenmek için tercih ettiği bir mekan olduğumuz için gurur duyuyoruz. Hakkımızda çıkan “Yazın kapanacak.” söylentileri doğruyu yansıtmamaktadır.” dedi. Ünlü şovmen Kerem Ergen ve birbirinden değerli sanatçılarıyla misafirlerini eğlendiren Cyprus Garden’da rezervasyon yaptırmak için Ediz Hastunç’a 07741 341 031numarasından, Engin Yorgancı’ya ise 07738 410 870 numarasından ulaşabilir veya 020 3478 7382 numaralı sabit hattı arayabilirsiniz. Adres: Southend Road, Londra E4 8TA