Türk Toplumu Londra Türk Ligi Karması ile KKTC Milli Takımı’nın yarın (21 Mayıs Pazar) oynayacağı dostluk maçının kadroları açıklandı.

Kuzey Londra, White Hart Lane’deki New River Sports Centre Stadium’da saat 17.00’de başlayacak karşılaşmaya takımlar sahaya 22’şer kişilik şu isimlerle çıkacak. Bu arada karşılaşmayı halen Londra’da öğretmen olarak görev yapan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu A klasmanı hakemlerinden Osman Özpaşa yönetecek.

TÜRK LİGİ KARMASI: Remzi Sekmen, Kemal Özyasa, Hüseyin Yıldız, Ala OUjoi, Shane Okley, Adem Ali, Taner Baycanlı, George Lutaya, Tashan Richmond, Kerem İsmail, Yusuf Topal, Cem Aytac, Cem Özkan, Mustafa Denizer, Kerem Başkal, Murat Karagül, Barış Türkmen, Taylan Akkaya, Danzel Contect, David Night, İsmet Sümbül, Mete Sem

Teknik Direktör: Gürsel Gülter,

Yardımcı Teknik Direktör: Enver Çıkıkçıoğlu,

Kaleci Antrenörü: Ümit Çıkıkçıoğlu,

Karma Sorumlusu: Serdar Sarı

KKTC MİLLİ TAKIMI: Hasan Piro (kaleci), Hüseyin Sadıklar, Serhat Önet, Hüseyin Adal, Fırat Ersalan, İbrahim Çıdamlı, Çağrı Kıral, Esin Sonay, Halil Turan, Kasım Tağma, Salih Say, Türkkan Delideniz (kaleci), Mehmet Kaygısız, Salih Güvensoy, Mustafa Yaşınses, Kenan Osham, Uğur N Gök, Ertaç Taşkıran, Ali Özbahar, Mehmet Erol, Tansel Ekinyen

Teknik Direktör: Fırat Canova

Yardımcı Teknik Direktör: Bülent Aytaç

Kaleci Antrenörü: Mahmut Gürel Yaman

Malzemeci: Celal Avşar

GENÇLER VE VETERANLAR OYNAYACAK

Öte yandan bu karşılaşmadan önce de iki maç oynanacak. Aynı sahada saat 13.00’de Türk Gençler U16 Ligi oyuncuları iki takım halinde oynarken, saat 15.00’de de Londra Türk Master (LTM) takımıyla Londra Türk Ligi O45 Veteran Karması karşı karşıya gelecek.