Londra Gazete
Son haberler
20 Mayıs 2017 - “Kıbrıs’ın İşçi Partili Dostları” genel seçimi ele aldı
19 Mayıs 2017 - Londra’da minyatür ve suluboya sergisi açıldı
19 Mayıs 2017 - Bozca-Der’den annelere anlamlı kutlama
19 Mayıs 2017 - Muhafazakar Parti’den Londra Gazete’ye ziyaret
19 Mayıs 2017 - Konsey coşkuyu kutlamaya hazır
Home / Bilim & Teknoloji / İngiltere ve Londra / İntikam pornosunun son silahı!

İntikam pornosunun son silahı!

— 20 Mayıs 2017

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanları, sanal gerçeklik pornosu kullanıcılarının gelecekte eski sevgililerinin 3D görüntülerini yaratıp onları sanal ortamda taciz edebileceği uyarısı yaptı.

Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanları, Facebook’un Oculus Rift ve Playstation VR gibi sanal gerçeklik kasklarının, porno deneyimi üzerinde yarattığı değişiklikleri inceledi.

Araştırmalarının sonuçlarını CHI 2017 konferansında sunan uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte eski sevgililer tarafından şiddet eylemleri ve sapkınlık için kullanabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar kullanıcıların bu yöntemle eski sevgililerinin 3D görüntüsünü oluşturup bu görüntülere şiddet ve taciz eylemleri uygulayabileceğini ifade etti.

Bu ‘yöntemin’ ‘intikam pornosunun’ yerini alabileceğini vurgulayan uzmanlar, üreticilere kullanıcılar için bu kasklarda neler izlenebileceği yönünde yönergeler belirlemesi çağrısı yaptı.

‘NELER OLABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ’

Araştırmanın başındaki isim Matthew Wood, “İntikam pornosu yasadışı, fakat yine de yayılması için birçok yöntem var. Dijital içerikler olduğu için bunu engellemek adına yapabileceğiniz çok az şey var. Henüz bu konuda erken bir aşamada olunduğu için gelecekte neler olabileceğine dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KADINLAR, ‘GÖRSEL VÜCUTLARINI’ KISKANABİLİR’

Araştırmacılar ayrıca sanal gerçeklik hissinin artmasının, kadınlarda beden imgesi sorunlarına yol açabileceğini ve kadınların sanal gerçeklik kasklarındaki vücut şekillerine uyma ihtiyacı yaratabileceği yönünde de uyarıda bulundu. (HÜRRİYET)

Haber Okunma Sayısı: 346
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

18 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 846

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close