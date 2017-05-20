İntikam pornosunun son silahı!

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanları, sanal gerçeklik pornosu kullanıcılarının gelecekte eski sevgililerinin 3D görüntülerini yaratıp onları sanal ortamda taciz edebileceği uyarısı yaptı.

Newcastle Üniversitesi’nden bilim insanları, Facebook’un Oculus Rift ve Playstation VR gibi sanal gerçeklik kasklarının, porno deneyimi üzerinde yarattığı değişiklikleri inceledi.

Araştırmalarının sonuçlarını CHI 2017 konferansında sunan uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte eski sevgililer tarafından şiddet eylemleri ve sapkınlık için kullanabileceği konusunda uyardı. Uzmanlar kullanıcıların bu yöntemle eski sevgililerinin 3D görüntüsünü oluşturup bu görüntülere şiddet ve taciz eylemleri uygulayabileceğini ifade etti.

Bu ‘yöntemin’ ‘intikam pornosunun’ yerini alabileceğini vurgulayan uzmanlar, üreticilere kullanıcılar için bu kasklarda neler izlenebileceği yönünde yönergeler belirlemesi çağrısı yaptı.

‘NELER OLABİLECEĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ’

Araştırmanın başındaki isim Matthew Wood, “İntikam pornosu yasadışı, fakat yine de yayılması için birçok yöntem var. Dijital içerikler olduğu için bunu engellemek adına yapabileceğiniz çok az şey var. Henüz bu konuda erken bir aşamada olunduğu için gelecekte neler olabileceğine dikkat çekmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘KADINLAR, ‘GÖRSEL VÜCUTLARINI’ KISKANABİLİR’

Araştırmacılar ayrıca sanal gerçeklik hissinin artmasının, kadınlarda beden imgesi sorunlarına yol açabileceğini ve kadınların sanal gerçeklik kasklarındaki vücut şekillerine uyma ihtiyacı yaratabileceği yönünde de uyarıda bulundu. (HÜRRİYET)