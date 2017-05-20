“Kıbrıs’ın İşçi Partili Dostları” genel seçimi ele aldı

LONDRA’DA ve İngiltere çapında Kıbrıslıları İşçi Partisi çerçevesinde bir araya getirerek Kıbrıs’ın sesini Britanya Parlamentosu’nda duyurmayı hedefleyen Kıbrıs’ın İşçi Partili Dostları, geçtiğimiz Salı akşamı Haringey’de bulunan Kıbrıs Toplum Merkezinde bir araya geldi.

Genel seçime giden Britanya gündeminde İşçi Partisi’ne oy vermenin önemini vurgulayan panelde, özellikle Kuzey ve Güney Kıbrıs ve Türkiye çerçevesinde gelişen konulara yakınlıklarıyla bilinen Catherine West, Kate Osamor ve Joan Ryan gibi milletvekili isimler de katıldı. Kıbrıs’ın Britanya’daki temsilinin yerel ve ulusal anlamda bütünsel bir şekilde yansıtmayı amaçlayan toplantıda, konuşmalar içerisinde geçen Kuzey Kıbrıs’ın “yasa dışı” olma pratiği dikkatleri çekti.

“KUZEY KIBRIS’IN YASADIŞI İŞGALİNE KARŞI DURMAMIZ GEREKİYOR”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren ve Kıbrıs’ın İşçi Partili Dostları organizasyonunun kurucusu Dr. Vassilis Mavrou, yaptığı konuşmada sıklıkla “Kıbrıs’ın yasadışı olan tarafı” betimlemesiyle Kuzey Kıbrıs’a atıfta bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Konuşmasında aynı zamanda Jeremy Corbyn’e verdikleri oyların “Kuzey Kıbrıs sorununu” çözeceğini belirten Dr. Mavrou, Corbyn’in ada ile ilgili kendisiyle aynı fikirde olduğuna dair açıklamalarda bulunurken, Corbyn’in aynı zamanda Kıbrıs görüşmeleri sürecinde “ele geçirilmiş tarafın” diye vurguladığı Kuzey Kıbrıs’a dair kesin tavırları olduğunu ileri sürdü.

WEST’TEN TÜRKLERE DESTEK

Panelde konuşma yapan İşçi Partili vekil Catherine West, özellikle Kuzey Londra’da önemli sayıda bulunan Türkçe konuşan toplumlardan bahsederek: “Bizler kültürel çeşitliliğin, istihdamın ve barışın yanında olan bir parti olarak önümüzdeki genel seçimlerde gelecek nesiller için, zorlayıcı bir Brexit’in önüne geçmek ve insan haklarını korumak için Muhafazakar Parti’nin diktelerinden kurtulmalıyız. Kuzey Londra’da her anlamda büyük başarılara imza atmış Yunan ve Güney Kıbrıslı toplumları anarken aynı zamanda barış, birliktelik ve ekonomi alanında her zaman yanımızda olmuş Türkçe konuşan toplumları da unutmamamız gerektiğini düşünüyorum.”

Toplantıya katılması beklenen Jeremy Corbyn ise, yoğun gündeminden dolayı toplantıya katılamazken, katılımcılara bir video kaydıyla seslendi. Kayıtta İşçi Partisi’nin kültürel çeşitliliğin koruyucusu olduğunu belirten Corbyn, aynı zamanda herkesi yerel milletvekili seçimlerinde İşçi Partili adaylara oy vermeleri için teşvikte bulundu.