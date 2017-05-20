Millwall’lu bir taraftar hayatını kaybetti

Geçtiğimiz ay sonunda İngiltere League One takımı Millwall’un, Northampton’a 3-0 galip geldiği maçta kalp krizi geçiren ev sahibi ekibin bir taraftarı hayatını kaybetti.

Karşılaşmanın son dakikaları içinde yaşanan olaydan sonra yapılan tıbbi müdahalede dokuz dakika sonra tekrar hayata döndürülen 40 yaşındaki Anthony Murphy hastaneye kaldırıldı. Ancak Millwall Kulübü, çok iyi bir taraftar olan Murphy’nin dün sabah hayata veda ettiğini açıklayarak, üzüntülerini internet sitesinden duyurdu. Ailesi ve arkadaşlarına başsağlığı dilenen Murphy için açılan yardım kampanyası için de ilk anda 3 bin 375 sterlin toplandığı duyuruldu.

Millwall, bugün League One play-off finalinde Bradford’la oynayacak.