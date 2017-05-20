Osmanov, Arsenal’in hepsini istiyor

Assange’ın tecavüz soruşturması kapatıldı— 20 Mayıs 2017
Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturması kapatıldı.
Arsenal’in hisselerinin yüzde 30’unun sahibi Alişer Osmanov, kulübün tamamının sahibi olmak için harekete geçti.
Özbek asıllı Rus işadamı diğer hisseleri de almak için 1.3 milyar Dolar teklif yaptı. Arsenal hisselerinin yüzde 30’unun sahibi Özbek asıllı Rus işadamı Alişer Osmanov, kulübün tamamanı için harekete geçti. Financial Times gazetesi haberi duyuyurken, Osmanov’un kulüp hisselerin yüzde 67’sini elinde tutan Amerikalı işadamı Stan Korenke’ye 1.3 milyar Dolar’lık teklif yaptığını duyurdu.
Teklifin geçen ay yapıldığı kaydedildi. Amerikalı milyarderin teklife duyarsız kalmadığı ancak henüz satmayı düşünmediği kaydedildi.
Şampiyonlar Ligi’ne direk katılma mücadelesi veren Arsenal’de Osmanov, Kroenke’yle fikir ayrılığına düşmüştü. Beklenen başarıların gelmemesinde tek suçlunun Arsene Wenger olmadığını söyleyen Osmanov, Amerikalı büyük hissedar Kroenke’nin gerekli yatırımları yapmadığı eleştirisinde bulunmuştu. (SPORVADİSİ)
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