Seri cinsel tacizci çocuk tutuklandı

Güney Londra’nın Clapham ve Wandsworth bölgelerinde bir dizi olayda değişik yaşlarda kadınlara cinsel saldırı ve buna yönelik kaçırma girişiminde bulunulması üzerine polis 15 yaşındaki bir çocuğu tutukladı.

Önceki Perşembe sabahı 40’lı yaşlarda bir kadın Clapham Common Kuzey bölgesinde takip edilerek, cinsel saldırıya uğradığı iddiasında bulunuldu. Aynı gece bir başka kadını, polisi arayarak takip edildiği yolunda ihbar yaptı. Salı günü de 20’li yaşların ortasında bir kadın Clapham’da blok apartmanların hemen dışında cinsel saldırıya uğradığını belirterek şikayette bulundu.

Harekete geçen bölge polisi bu saldırılarla ilgili olarak 15 yaşındaki bir çocuğu tutukladı. Saldırgan çocuğun yargılanmasına Cuma günü Wimbledon Magistratase Court’ta başlandı.