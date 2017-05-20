Trump zorda

ABD Başkanı Donald Trump zor günler yaşıyor. Beyaz Saray’a girdiği günden beri başı dertten kurtulmadı. Dertler azalacağına artıyor. Sorunların temelinde kendi hataları, eksiklikleri, seçildiği görevin ehli olmaması yatıyor. Yani sorunlar kendisinden kaynaklanıyor. Belli ki Trump ABD Başkanı olma vasıflarına sahip değil. İş seçim kazanmakla bitmiyor. ABD gibi dev bir ülkenin başkanı olmak amatörlük kaldırmaz. Bilgi, birikim ister. Bunlara sahip olmayan Trump arka arkaya hatalar yapıyor, potlar kırıyor. Ortada traji-komik bir durum var. Amerikan basını Trump’ın açıklarını yakalayarak sert eleştirilerde bulunuyor. Trump ise her konuda medyayı suçluyor. Kendisine büyük haksızlıklar yapıldığını iddia ediyor. Halkın Trump’a verdiği destek ise hızla düşüyor. 14-18 Mayıs tarihleri arasında yapılan bir ankette Trump’ı onaylayanların oranı yüzde 38, onaylamayanların oranı yüzde 56 idi.

Bu satırlar yazıldığı sırada Donald Trump ilk resmi yurtdışı ziyareti için Suudi Arabistan’da bulunuyordu. Ancak Washington’da fırtınalar dinmiyor, güçleniyor. New York Times, Washington Post ve CNN televizyonunun Trump’la ilgili son haberleri bomba etkisi yapıyor. Belli ki yurt dışında olmak Trump’a pek fayda getirmeyecek. BBC Türkçe sitesinde yer alan şu haber başlığı gelinen noktayı özetliyor: “Beyaz Saray, Başkan Trump’ın azil ihtimaline hazırlanıyor.” Sonuçta Trump azledilir mi? Bu kolay değil. Böyle bir şeyin mümkün olması için Kongre’de iki partinin (Demokratlar ve Cumhuriyetçiler) işbirliği yapmaları gerekir. Cumhuriyetçi Parti hala Trump’a sahip çıkıyor ama bu ne kadar sürecek? Azil konusunun konuşulması bile Trump’ın ne kadar zorda olduğunu gösteriyor.

Hillary Clinton e mailleri meselesinden hiç kurtulamamış ve sonuçta seçimleri kaybetmişti. Donald Trump da Rusya ile ilişkiler meselesinden kurtulamıyor. FBI Başkanı James Comey’i görevden alarak bu konuyu aşabileceğini sanmıştı. Halbuki tam tersi bir durum oluştu. Adalet Bakanlığı’nın, geçen yılki başkanlık seçimlerinde Rusya’nın oynadığı rolü soruşturması için eski FBI Başkanı Robert Mueller’i soruşturmanın başına getirmesi Trump için durumu daha karmaşık hale getirdi. Comey’den kurtuldu ama Mueller’den kurtulamaz. Soruşturma yürütülecek ve sonuçları Trump’ın siyasi kaderini belirleyecek. Washington Post gazetesi, Rusya ile Trump’ın seçim kampanyası arasındaki olası işbirliğini araştırmak için başlatılan soruşturmanın, bir Beyaz Saray yetkilisini de içine aldığını, soruşturmanın hükümetin en yüksek noktalarına kadar uzandığını yazdı. Bu doğruysa Trump’a çok yaklaşıldı demektir. Bu arada görevinden alınan FBI Başkanı James Comey, önümüzdeki günlerde Senato İstihbarat Komitesi’nin basına açık toplantısında ifade verecek. Comey’nin neler söyleyeceği de son derece önemli.

Trump Suudi Arabistan’a hareket ederken Amerikan basınında bomba etkisi yapan haber New York Times gazetesi kaynaklıydı. Habere göre Trump 10 Mayıs’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ve beraberindeki Rus diplomatlarla yaptığı görüşmede, FBI Başkanı James Comey’i görevden almasının, “üzerindeki büyük baskıyı kaldırdığını” söyledi. Bu doğruysa tam bir skandal. New York Times gazetesi haberi kendisine sızdırılan Trump-Lavrov görüşmesinin tutanaklarına dayandırıyor. Bu tutanaklara göre Trump Lavrov’a “FBI başkanını daha yeni görevinden aldım, kendisi deli bir adamdı. Rusya yüzünden büyük bir baskıyla karşı karşıya kalmıştım. Şimdi bu baskı kalktı” demiş. Amerikan yasalarına göre başkanın kasıtlı olarak adaletin yerine gelmesini engellemeye çalışması, azledilmeyi gerektiren bir suçtur. New York Times’ın haberi doğru ise, Trump Comey’i Rusya soruşturmasını engellemek için görevden aldığını söylemişse çok ciddi bir durum oluşur.

Donald Trump başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD hükümeti kaotik bir görünüm arzetmeye başladı. ABD gibi bir süper güç uzun süre bu şekilde yönetilebilir mi? Trump hem ülkesi ABD, hem de uluslararası ilişkiler açısından bir handikapa dönüşüyor. Seçimleri Twitter’le kazanmış olabilir ama ülkeyi Twitter ile yönetemez. İster istemez “bu işi yürütecek kapasiteye sahip mi?” sorusu gündeme geliyor. Devlet yönetmek şirket yönetmeye benzemiyor. Evet Trump zorda ama esas zorda olan ABD’dir. Bu zorluğu aşmak kolay olmayacak. Hem Trump’ı, hem de ülkesini zor günler bekliyor. ABD’de popülizmin neden olduğu bu sorunlardan hepimiz dersler çıkarmalıyız.