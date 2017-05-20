Xingyuan: Liderin siyasi iradesiyle, zorluklar aşılır

Assange’ın tecavüz soruşturması kapatıldı— 20 Mayıs 2017
Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki tecavüz soruşturması kapatıldı.
Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan’ın, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değindiği ifade edildi.
Haravgi gazetesinde yer alan habere göre “Pekin’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini, Lefkoşa’nın da Çin’in toprak bütünlüğünü desteklediğini” savunan Çinli Büyükelçi, müzakere sürecindeki zorlukları ise, kritik bir aşamaya ulaşıldığı zaman kaçınılmaz olarak niteledi.
“Kıbrıs halkının sahip olduğu bilgelik, aynı zamanda iki toplum liderinin siyasi iradesiyle, zorlukların aşılacağını” da dile getiren Çinli Büyükelçi, ülkesinin BM kararları temelindeki çözüme ilişkin net tutumunu da vurguladı.
İki toplumun Kıbrıs sorununun hızlı bir çözümü için birlikte çalışmaları gerektiğini de dile getiren Büyükelçi, ülkesi Çin’in, iki toplum tarafından müzakerelerde sağlanan tüm ilerlemeyi desteklediğini belirtti.
Ülkesinin, sorununun çözümü için diğer taraflardan gelen çabaları desteklediğini de ifade eden Huang Xingyuan, Çin’in, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nde olumlu bir rol oynayacağını, aynı zamanda “yeniden birleşmenin ardından, yeniden yapılandırma (inşa) çabalarında, Kıbrıs’ı destekleyeceğini” de sözlerine ekledi. (HABERKIBRIS)
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