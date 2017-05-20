Londra Gazete
Son haberler
20 Mayıs 2017 - “Kıbrıs’ın İşçi Partili Dostları” genel seçimi ele aldı
19 Mayıs 2017 - Londra’da minyatür ve suluboya sergisi açıldı
19 Mayıs 2017 - Bozca-Der’den annelere anlamlı kutlama
19 Mayıs 2017 - Muhafazakar Parti’den Londra Gazete’ye ziyaret
19 Mayıs 2017 - Konsey coşkuyu kutlamaya hazır
Home / Kıbrıs / Xingyuan: Liderin siyasi iradesiyle, zorluklar aşılır

Xingyuan: Liderin siyasi iradesiyle, zorluklar aşılır

— 20 Mayıs 2017

 

Mustafa Akıncı ve Nikos Anastasiadis.

Çin’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Huang Xingyuan’ın, dün bir etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa da değindiği ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre “Pekin’in Kıbrıs Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü desteklediğini, Lefkoşa’nın da Çin’in toprak bütünlüğünü desteklediğini” savunan Çinli Büyükelçi, müzakere sürecindeki zorlukları ise, kritik bir aşamaya ulaşıldığı zaman kaçınılmaz olarak niteledi.

“Kıbrıs halkının sahip olduğu bilgelik, aynı zamanda iki toplum liderinin siyasi iradesiyle, zorlukların aşılacağını” da dile getiren Çinli Büyükelçi, ülkesinin BM kararları temelindeki çözüme ilişkin net tutumunu da vurguladı.

İki toplumun Kıbrıs sorununun hızlı bir çözümü için birlikte çalışmaları gerektiğini de dile getiren Büyükelçi, ülkesi Çin’in, iki toplum tarafından müzakerelerde sağlanan tüm ilerlemeyi desteklediğini belirtti.

Ülkesinin, sorununun çözümü için diğer taraflardan gelen çabaları desteklediğini de ifade eden Huang Xingyuan, Çin’in, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi’nde olumlu bir rol oynayacağını, aynı zamanda “yeniden birleşmenin ardından, yeniden yapılandırma (inşa) çabalarında, Kıbrıs’ı destekleyeceğini” de sözlerine ekledi. (HABERKIBRIS)

Haber Okunma Sayısı: 140
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

18 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 846

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close