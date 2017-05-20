Yeşilçam’ın en güzel şarkıları söylenecek

LONDRA Türk Müziği Korosu bu yılki konserinde Türk sinemasının beşiği sayılan Yeşilçam’dan eserlerle dinleyiciyle buluşacak.

Yeşilçam’ın en güzel aşk şarkılarıyla konsere katılanlara dolu dolu bir gece yaşatacak olan koroyu, Londra’nın tanınmış kemancısı şef Ercüment İbrahim yönetiyor.

Sanat alanındaki çalışmalarına 12 yıldır ara vermeden devam eden LTMK, Londra’nın köklü müzik gruplarından biri olarak biliniyor. Büyük bir öz veriyle bir yıldır bu konsere hazırlanan koro üyeleri, özel gecede tüm sanatseverleri yanlarında görmek istiyor. Yeşilçam Şarkılarıyla Nostalji Konserinin biletleri 10 sterlinden satışa sunuldu. Koro tarafından yapılan açıklamada bilet satışlarından elde edilecek gelirin bir kısmı Londra’daki Türk Dili Okullarına bağışlanacak.

Londra Türk Müziği Korosu, en güzel şarkılarla 21 Mayıs Pazar akşamı Bromley Civic Centre’da sahne alacak. Londra’da hizmet sürdüren resmi temsilcilerin yanı sıra toplumumuzun önde gelen isimlerinin de katılması beklenilen konser saat 19.00’da başlayacak. Konser hakkında daha fazla bilgi almak ve biletlerinizi ayırtmak için 07584 325 339, 07779 215 574 veya 07528 567 301 numaralı telefonları arayabilirsiniz.

Adres: Bromley Civic Centre, Stockwell Close, BR1 3UH, Bromley