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Avrupa’nın en yenilikçi üniversitesi İngiltere’de değil

— 21 Mayıs 2017

 

Avrupa‘nın en iyi teknoloji merkezleri LondraBerlin ve Paris gibi büyük başkentlerden yayılıyor; ancak Avrupa‘nın yenilik merkezi meşhur metropollerden birinde yer almıyor.

Her sene yapılan Avrupa‘nın En Yenilikçi Üniversiteleri sıralamalarına göre en yenilikçi kuruluş Flander düzlüklerinde yer alan küçük bir şehir. Bu listede eğitim birimleri, yeni teknolojilere katkıları ve küresel ekonomiye etkileri ölçüsünde değerlendiriliyor.

Avrupa’da en yenilikçi üniversite, Belçika’da KU Leuven olarak birinci sırada yer alıyor. KU Leuven dünyada en geniş çaplı bağımsız araştırma-geliştirme organizasyonlarından biri olarak görülüyor.

İkinci sırada ise Londra‘daki Imperial College bulunuyor. Üçüncü sırayı, meşhur Cambridge Üniversitesi işgal ediyor. Listenin devamı ise şu şekilde:

4. Münih Teknik Ünivesitesi, Almanya

5. Lozan Politeknik Federal Üniversitesi, İsviçre

6. Nürnberg Erlangen Üniversitesi, Almanya

7. Pierre& Marie Curie Üniversitesi, Fransa

8. Delft Teknoloji Üniversitesi, Hollanda

9. Zürih Üniversitesi, İsviçre

10. Oxford Üniversitesiİngiltere

(ONTRAVA.COM)

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