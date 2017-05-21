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David Luiz şampiyonluk için servet harcadı

— 21 Mayıs 2017

İngiltere Premier Lig’de Chelsea ile şampiyonluk yaşayan savunma oyuncusu David Luiz, takım arkadaşlarına, teknik direktöre ve Rus milyarder Roman Abramovich‘e toplam değeri 1 milyon sterlini aşan hediyeler aldı.
İngiliz basınında yer alan habere göre, başkent temsilcisindeki beşinci sezonunda ilk kez ligde şampiyonluk turu atan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Sunderland ile oynayacakları son maç öncesinde takım arkadaşları, teknik direktör Antonio Conte ve kulübün sahibi Abramovich’e binlerce sterlinlik hediyeler verdi.
Kendisi için 18 ayar altın ve üzerinde yaklaşık 200 pırlanta taşının yer aldığı akıllı bileklik sipariş eden David Luiz, İtalyan teknik adam ve takım arkadaşları için de değeri 40 bin sterlinden başlayan bileklikler satın aldı. Yıldız futbolcunun Rus milyarder Abramovich’e hediye ettiği bileklikte ise yaklaşık 5 milyar yaşındaki göktaşı bulunuyor.
2011-2014 yılları arasında Chelsea forması giydikten sonra Paris Saint-Germain’e giden, bu sezon başında yeniden eski takımına dönen Brezilyalı savunma oyuncusu, İngiliz ekibiyle Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadı. (AA)

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