Enes Ünal’ın bonservis bedeli müthiş!

Ses hızının iki katına çıkabilecek uçaklar— 21 Mayıs 2017
Ünlü İngiliz girişimci Richard Branson, havacılık sektöründe attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor
Ada kulübü Manchester City, 10 milyon Euro’ya satış listesine koyduğu genç yıldızın sözleşmesine özel madde ekleyecek.
Kiralık olarak oynadığı Twente’de attığı 19 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal’ın önümüzdeki sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu…
Genç yıldızın bonservisini elinde bulunduran Manchester City’den flaş bir hamle geldi.
İngiliz kulübü, Enes’i 10 milyon Euro’ya satış listesine koydu.
City yönetimi, milli futbolcuyu satacağı kulüple yapacağı sözleşmeye “20 milyon Euro’ya geri alırım” maddesi koyacak.
İngiliz basınına göre Benfica, Lille, Monaco, Porto ve Schalke, Enes için harekete geçmiş durumda. (SPORVADİSİ)
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