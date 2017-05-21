İngiltere’nin en büyük mağarası Gaping Gill ziyarete açılıyor

İngiltere‘de bulunan ülkenin en büyük mağarası Gaping Gill ziyarete açılıyor.

Yorkshire Dales Doğa Parkı, Britanya‘daki en büyük mağarayı ziyarete açmaya hazırlanıyor. Giriş boşluğunun derinliği 110 metre olan Gaping Gill mağarasında, Fell Back akarsuyu mağaranın ağzından kireç taşı zeminine doğru akarak İngiltere‘nin en uzun kesintisiz şelalesini oluşturuyor. Ziyaretçiler emniyet kemerleri ile bağlanarak içeriyi gezebilmeleri için mağaraya indiriliyorlar. Mağara senede yalnızca iki defa ziyarete açılıyor. Yorkshire Dales Doğa Parkı’nın internet sayfasında “mağaraya inmenin bedava ancak mağaradan çıkmanın paralı” olduğu ifade ediliyor. 1983’de Gaping Gill’in yakınındaki Ingleborough mağarasına bağlandığı keşfedilmişti. (İHA)