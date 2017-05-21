İstasyonda gün ortasında bıçaklama

Avrupa’nın en yenilikçi üniversitesi İngiltere’de değil— 21 Mayıs 2017
Avrupa’nın en iyi teknoloji merkezleri Londra, Berlin ve Paris gibi büyük başkentlerden yayılıyor; ancak Avrupa’nın yenilik merkezi meşhur metropollerden birinde yer almıyor.
Londra’nın güneyinde East Croydon tren istasyonunda gün ortasında bıçaklanan bir genç hastaneye kaldırıldı.
Geçtiğimiz Cumartesi (20 Mayıs) günü saat 13.00 sularında meydana gelen olaydan sonra yaralanan 22 yaşındaki kişi bölgedeki bir hastaneye kaldırıldı. Gencin kolundan yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı İngiltere Ulaştırma Polisi sözcüsü tarafından açıklandı.
Olay hakkında bilgi sahibi olanların 0800 405040 veya 61016 numaralı telefonları aramaları istendi.
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