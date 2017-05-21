Keserken yaralayan avokadoların üzerine etiket isteniyor

Ses hızının iki katına çıkabilecek uçaklar— 21 Mayıs 2017
Ünlü İngiliz girişimci Richard Branson, havacılık sektöründe attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor
İngiltere‘de artan avokado yaralanmaları bazı doktorları endişelendirmeye başladı.
Avakado her ne kadar sağlık bir besin kaynağı olsa da çoğu zaman kesimi oldukça güç bir meyve haline gelebiliyor.
Evinde avokado tüketmeden önce kesme işlemini gerçekleştiren birçok kişi, yaralanmalarının sonucunda soluğu hastanelerde alıyor.
Özellikle haftasonları öğleden sonra artan yaralanmalar Londra‘da bulunan St. Thomas hastanesi sakinleri için bir alışkanlık haline gelmiş. Haftada 4 hastanın sırf bu nedenle hastaneye uğradığı ifade ediliyor.
İnsanların avakado tüketmeden önce olgunlaşma süreci konusunda bir bilgi sahibi olmaması yaralanmaların riskini arttırıyor.
Doktorlar tüketicilerin daha iyi bilinçlendirilmesi için avokadoların etiketlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu uyarı etiketlerinin kullanıcıyı daha iyi yönlendireceğine inanıyorlar. (ONTRAVA.COM)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak