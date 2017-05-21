Keserken yaralayan avokadoların üzerine etiket isteniyor

İngiltere‘de artan avokado yaralanmaları bazı doktorları endişelendirmeye başladı.

Avakado her ne kadar sağlık bir besin kaynağı olsa da çoğu zaman kesimi oldukça güç bir meyve haline gelebiliyor.

Evinde avokado tüketmeden önce kesme işlemini gerçekleştiren birçok kişi, yaralanmalarının sonucunda soluğu hastanelerde alıyor.

Özellikle haftasonları öğleden sonra artan yaralanmalar Londra‘da bulunan St. Thomas hastanesi sakinleri için bir alışkanlık haline gelmiş. Haftada 4 hastanın sırf bu nedenle hastaneye uğradığı ifade ediliyor.

İnsanların avakado tüketmeden önce olgunlaşma süreci konusunda bir bilgi sahibi olmaması yaralanmaların riskini arttırıyor.

Doktorlar tüketicilerin daha iyi bilinçlendirilmesi için avokadoların etiketlenmesi gerektiğini düşünüyor. Bu uyarı etiketlerinin kullanıcıyı daha iyi yönlendireceğine inanıyorlar. (ONTRAVA.COM)