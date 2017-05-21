Pippa Middleton’ın düğünü

Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın kız kardeşi Pippa Middleton evlendi.

33 yaşındaki Pippa Middleton ve 41 yaşındaki James Matthews’ın düğününe Cambridge Dük ve Düşesi Prens William ve Kate Middleton da katıldı.

Düğün Middleton ailesinin evinin bulunduğu bölgeye birkaç kilometre uzaklıkta, Londra’nın dışındaki Englefield’de bulunan St Mark’s kilisesinde gerçekleşti.

Törene ünlü tenisçi Roger Federer ve eşi Mika dahil birçok ünlü de katıldı. (BBCTÜRKÇE)