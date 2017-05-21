Ramazan hepimizi bir araya getiriyor

SOSYAL yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan ayının diğer aylara nazaran dini ve sosyal hayatımızda büyük bir önemi var. İngiltere’de yaşayan toplumumuzsa gerek vatanımızdan kilometrelerce uzakta Ramazan’ı ihya etmeye gerek de kültürümüzü buradaki diğer insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Londra Gazete olarak İngiltere’de yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın Ramazan ayı hakkında düşüncelerini sizler için derledik.

Erol Tosun

Yaklaşık 10 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Uzun yıllardan beri Türkiye’den, memleketimizden ayrıyım. Tatillerde gitmeye çalışıyoruz. Türkiye’de tatildeyken Ramazan ayında Sultanahmet Camisine gittim. Oradaki maneviyatı ve huzuru hiçbir yerde bulamadım. Ramazan ayında önemli olan birlik ve beraberlik doğrultusunda insanların aynı sofraya oturarak oruç açmalarıdır. Eğer bir toplum içindeyseniz Ramazan ayını daha çok hissediyorsunuz fakat çevrenizdeki insanlar veya toplumunuzdaki insanların büyük yüzdesi Müslüman olmayınca doğal olarak Ramazan ayını ve ruhunu hissedemiyorsunuz. Bu yüzden belli bir topluluk içinde olup, hep birlikte sahur ve iftar yapmak bizler için maneviyatı yüksek anlar olabiliyor. İngiltere’de Ramazan aylarında yapılan organizasyonların her geçen yıl daha çok arttığını söyleyebilirim. Her sene farklı bölgelerde çadırlar kuruluyor ve organizasyonlar yapılabiliyor.

İsmail Uzun

Ramazan ayında insanlarımız barış ve huzur dolu günler yaşıyor. Akrabalarımız ve arkadaşlarımızla bir araya gelip iftar yaptığımız zaman birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz. İngiltere ve Türkiye arasında Ramazan ayarlarında çok ciddi farklılıklar bulunuyor. Bunların en başındaysa İngiltere’deki farklı milletlerin bir araya gelerek birlikte iftar etkinlikleri ve organizasyonları düzenlemesi olabilir. Buradaki farklı kültürler ve milletlerle bir araya gelip yaptığımız iftarlarda kendi kültürümüzü ve geleneklerimizi onlara anlatırken çok farklı duygular yaşıyoruz. İstanbul’dayken Ramazan aylarında gittiğim birkaç iftar çadırı vardı. Ne yazık ki gördüğüm kadarıyla insanlar birbirlerini tanımıyor ve kültür kaynaşması yaşamıyorlardı. Özellikle İngiltere’de yapılan iftar etkinliklerinde her gün birbirinden farklı insanla ve ülke vatandaşıyla sohbet etme fırsatınız oluyor. Bu yüzden İngiltere’deki iftarların daha güzel yaşandığını söyleyebiliriz.

Yusuf Kar

Eskiden olsa hasret duygularımız kabarırdı. Ne yazık ki şu an o hasreti çok yaşayamıyoruz. Çünkü burada artık Türkiye’den gelen birçok vatandaşımız ve kardeşimizle iftarlar yapma fırsatı yakalıyoruz. İngiltere’de Ramazan’ı yaşamanın en güzel tarafı her gün farklı milletlerden oluşan insanlarla aynı sofraya oturuyoruz. Türkiye’de kaldığım zamanlarda Ankara Yeni Mahallede çok farklı organizasyonlar yapardık. Belediyemizin kurmuş olduğu çadırlarda yaşanan hissiyat ne yazık ki buradaki gibi olamıyor. Buradaysa elimizden geldiği kadar bir araya gelip onlarla iftar yapmaya çalışıyoruz. Onlara Müslümanlığı veya Türkiye’de insanların dinlerini nasıl icra ettiklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ramazan’ın bir güzel tarafı da eğer bir arkadaşınıza “Akşam yemeğe gel.” dediğinde veya akşam “İftara gel.” dediğinde çok daha farklı bir duygu içine giriyoruz.

Onur Kafalı

Türkiye’de Ramazan ayları genel itibari ile hep yoğun ve misafiri bol geçer. Ya birileri bizim evimize misafir olmuştur ya da bizler misafir olarak akrabalarımızın veya arkadaşlarımızın evine giderdik. Ramazan ayları oldukça yoğun yaşanır ve coşkulu geçerdi. İnanıyorum ki İngiltere’de olacak olan Ramazan etkinliklerinde de aynı güzelliği ve duyguyu yaşamaya çalışacağız. İngiltere’nin birçok marketinde beni şaşırtan farklı kampanyalar gördüm. Bunlardan bazıları marketlerde Ramazan’a özel indirimlerin yapılması veya Ramazan paketlerinin hazırlanması. Bu beni gerçekten çok mutlu etti. İnanıyorum ki Türk toplumuyla da burada güzel bir Ramazan ayı yaşayacağız. Edmonton bölgesi ve çevresinde gözlemlediğim kadarıyla Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı ve etkileşim olduğu bir bölge olması dolayısıyla Ramazan ayının dolu dolu geçeceği sinyallerini alabiliyorum. İftarda ezan sesi veya top patlamasını duyamayacak olmamızsa içimizi burkan etkenlerden bazıları.

Hikmet Avcı

Ramazan ayında elimizden geldiği kadar orucumuzu tutup dini görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. 1 yıl boyunca yemek yiyip, israf ederken dikkat etmiyoruz fakat bu 1 ay içerisinde daha duyarlı olmalı ve çevremizde yaşananlara dikkat etmemiz gerekiyor. Türkiye’de eski yıllardaki ramazan ayarlında açık restoran veya sokakta yemek yiyen birilerini görmeniz imkansızdı fakat şimdi 7 gün 24 saat bütün dükkanlar, kafeler, eğlence yerleri açık. Şu an İngiltere’de olduğu gibi Ramazan aylarında sıkıntılar yaşasak da elimizden geldiği kadar dini vecibelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İngiltere’de yaşadığınız bölgeye göre Müslümanların sayısı veya çoğunluğu değişkenlik gösterebiliyor. Bizler kendimizi şanslı hissedebileceğimiz bir bölgede yaşadığımız için gerek dini bayramlar olsun gerek dini etkinlikler olsun oldukça aktif bir bölgede yaşıyoruz. Bu yüzden elimizden geldiğince çaba gösterip buradaki toplumlara Müslümanlığı ve Ramazan ayının bizler için önemini anlatmaya çalışıyoruz.

Leyla Alp

Müslüman aleminin hayırlı ayı, 11 ayın sultanı Ramazan ayını ilk defa İngiltere’de yaşayacağım. Bizler burada yaşayan Müslümanlar olarak orucumuzu tutup, bu maneviyatı elimizden geldiği kadar yaşamaya çalışacağız. İngiltere’de oruç tutmak bir bakıma zor bir durum olacak gibi hissediyorum. Müslüman sayısının az olmasından dolayı, oruçlu insanların karşısında yemek yiyen, su içen insanlar olacaktır fakat oruç tutmanın da temel sebeplerinden birisi irademizi kuvvetlendirmektir. Bir diğer zor durumsa Türkiye’deki akrabalardan uzak olduğumuz için iftar yapmak da bizleri ne yazık ki üzecek etmenler arasında yer alıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde dünya olarak barışa ve huzura ihtiyacımız var. Ramazan ayındaysa bu huzuru sağlayabileceğimize inanıyorum. Aynı sofrada farklı milletlerle bir araya geldiğimiz bu dönemin hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Kadir Bakır

Ramazan ayları bizler için tabii ki Türkiye’deki gibi olmaz. Burada ezan sesi ve manevi atmosferden uzaktayız. 12 yıldır İngiltere’de yaşıyorum. Türkiye gibi olmasa da burada faaliyetler oldukça fazla gerçekleşiyor. Özellikle camilerde, kültür merkezlerinde dini etkinlikler gerçekleşebiliyor. Eskiden sadece 2 cami varken şu an dini görevlerimizi yerine getireceğimiz birçok mekanımız bulunuyor. Ramazan ayının bir güzel tarafı da örf ve adetlerimizi burada yaşayan arkadaşlarımıza anlatıyoruz. Bizler Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir yerde iftar yapmaya ve çadırlar kurmaya çalışacağız.