Sabah matematik öğlen tarih

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İngiltere’de yapılan bir araştırma derslerin gün içinde işlenme sırasının akademik performans üzerindeki etkisini ortaya koydu.
Buna göre, öğrenme için daha fazla odaklanma gerektiren matematik dersinin günün ilk saatlerinde yapılmasının daha uygun olduğu belirlendi. Tarih gibi sözel yoğunluğu olan dersler içinse en doğru zaman öğleden sonra. Bristol Üniversitesi’nden araştırmacılar gün içinde işlenen derslerin yerlerinin öğrenci performansları üzerindeki etkilerini ortaöğretim düzeyinde inceledi. Araştırmada 10 yıllık bir süreçte okullarda çeşitli ders programları ve öğrencilerin sınavlardan elde ettikleri puanlar karşılaştırıldı. Gündüz matematik, öğleden sonra tarih dersinin işlendiği sınıflarda öğrencilerin notlarının daha yüksek olduğu tespit edildi. (HÜRRİYET)
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