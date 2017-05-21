Ses hızının iki katına çıkabilecek uçaklar

Ünlü İngiliz girişimci Richard Branson, havacılık sektöründe attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor. Virgin Galactic ve Boom Technology adlı girişim ortaklaşa bir çalışma gerçekleştirerek ses hızını geçebilen yeni bir jet üzerinde çalışmaya başladı.

Richard Branson’ın sahibi olduğu Virgin Galactic ile havacılık sektöründe yeni adımlar atmayı hedefleyen Boom Technology adlı girişim güçlerini birleştirerek Concorde jetlerinden ya da günümüzde kullanılan herhangi bir ticari amaçlı yolcu uçağından hızlı olacak yeni bir jet üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Yeni tasarlanan uçağın ses hızının üzerine çıkan ilk hava aracı olmayacağı bilinse de yeni uçak ilk modern, süpersonik yolcu jeti olmaya hazırlanıyor. Yetkililer, uçağın ses hızının iki katına çıkabildiğini de sözlerine ekliyor. Bu da örnek vermek gerekirse San Fracisco ile Tokyo gibi uzun bir mesafeyi 5.5 saat gibi kısa bir süreye indiriyor demek oluyor.

Şimdiye kadar 33 milyon dolar fon toplayan girişimin projesi süpersonik yolcu uçağı “Baby Boom” adlı prototipini hizmete sunmak için çalışmalara başladı. 55 kişi taşıması beklenen uçaktaki bütün yolcuların business-class düzeyinde olacağı da açıklanan detaylar arasında yer alıyor

“Baby Boom”un ilk test uçuşunu 2018 yılında yapması planlanırken, tam kapasiteli uçakların 2020 yılında hizmet vermeye başlayacağı tahmin ediliyor. (ONTRAVA.COM)