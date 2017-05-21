Yeniden birleşme taraftarları seslerini ara bölgeden duyuracak

Kıbrıs’taki birleşme yanlısı bireyler, 22 Mayıs Pazartesi saat 19.00’da Lokmacı geçiş noktası ara bölgede “Kıbrıs’ın hemen birleşmesi” talebiyle yeni bir eylem düzenliyor.

İlki 18 Mayıs’ta düzenlenen eylem, herhangi bir siyasi parti veya sendikadan bağımsız, tamamıyla bireysel girişimle yapılıyor.

Ada’nın her tarafından Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyenlerin katılmasının beklendiği etkinlikle ilgili sosyal medyadan “Liderler (çözüm için) son adımı atma cesaretine sahip değil. Onlara neden seçildiklerini hatırlatalım. Şimdi çözüm talep edelim! Onlara bu fırsatın heba edilmesine izin vermeyeceğimizi gösterelim” mesajı verildi. (KIBRIS)