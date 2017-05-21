Yeniden birleşme taraftarları seslerini ara bölgeden duyuracak

Ses hızının iki katına çıkabilecek uçaklar— 21 Mayıs 2017
Ünlü İngiliz girişimci Richard Branson, havacılık sektöründe attığı adımlarla konuşulmaya devam ediyor
Kıbrıs’taki birleşme yanlısı bireyler, 22 Mayıs Pazartesi saat 19.00’da Lokmacı geçiş noktası ara bölgede “Kıbrıs’ın hemen birleşmesi” talebiyle yeni bir eylem düzenliyor.
İlki 18 Mayıs’ta düzenlenen eylem, herhangi bir siyasi parti veya sendikadan bağımsız, tamamıyla bireysel girişimle yapılıyor.
Ada’nın her tarafından Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyenlerin katılmasının beklendiği etkinlikle ilgili sosyal medyadan “Liderler (çözüm için) son adımı atma cesaretine sahip değil. Onlara neden seçildiklerini hatırlatalım. Şimdi çözüm talep edelim! Onlara bu fırsatın heba edilmesine izin vermeyeceğimizi gösterelim” mesajı verildi. (KIBRIS)
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak