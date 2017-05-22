Ayrılık için 19 Haziran isteniyor

AB kaynaklarının verdikleri bilgiye göre Birlik yetkilileri İngiltere ile ayrılık müzakerelerinin 8 Haziran’da yapılacak erken genel seçimin hemen ardından 19 Haziran tarihinde başlamasını istiyorlar.

AB bakanları bugün Brüksel’de toplanarak İngiltere ile müzakereleri yürütme yetkisinin baş müzakereci Michel Barnier’e verildiğini bir kez daha teyit edecekler.

Ancak kaynaklar, seçim ortamındaki İngiltere’de May hükümetinin müzakerelerin başlama tarihi konusunda bir yorum yapmayacağını, seçimler sonuçlanana kadar 19 Haziran tarihini teyit etmeyeceğini de öngörüyorlar. (DÜNYA.COM)