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Başkonsolos Ergin gençleri konuk etti

— 22 Mayıs 2017

19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türkiye’nin Londra yeni Başkonsolosu Çınar Ergin resmi konutta gençleri ağırladı.

Resepsiyona Birleşik Krallık’ta üniversite ve üstü eğitim gören öğrenciler katıldı. Misafirlerini resepsiyonun yapılacağı salonun kapısında karşılayan Başkonsolos Çınar Ergin, tümüyle tek tek tokalaştı. Resepsiyon başlamadan önce davetine katılan herkesle ilgilenen Ergin, sıcak tavırları ve yüksek mizah anlayışıyla kendisiyle ilk kez tanışanlarınsa gönlüne taht kurdu. Davete katılanlar arasında Büyükelçilik Müsteşarı Özkan Duman, London School of Economics üniversitesinde misafir öğretim görevlisi olan eşi Özgün Duman, İngiltere’de müzik eğitimi alan gençlere destek veren Talent Unlimited Vakfı Başkanı Canan Maxton ve Türkiye’den klarnet sanatçısı Özlem Çelik gibi isimler de yer aldı.

Başkonsolos Çınar Ergin

MİLLİ MÜCADELE ATEŞİ

Resepsiyonun başlamasıyla katılımcılara hitap eden Başkonsolos Ergin, “Bugün, ülkemizin tarihinde çok önemli bir yıldönümü. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 98 yıl önce Milli Mücadelemizin ateşini bugün Samsun’da yaktı. Milletimiz, yıllarca süren savaşlardan yorulmuş da olsa, kaderini eline aldı, Cumhuriyetimizi kurduk. Bugün, hayatın her kesiminde gelişmelere önce ayak uydurabilmek, sonra onlara yön verebilmek temel bir gereksinim olarak kendini göstermektedir. Dolayısıyla dinamik, çok boyutlu ve ilerici düşünebilen nesilleri varlığı, Cumhuriyetimiz için temel ihtiyaçtır. Atatürk, ‘Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seviyeli muhafızlar ister’ diyerek bunu en güzel biçimde dile getirmiştir. Kanaatimce bu söz, bizzat Türk gencinin tarifidir.” şeklinde konuştu.

Ergin’in yaptığı konuşmanın ardından Londra Kraliyet Müzik Akademisi Yüksek Lisans Klasik Gitar Bölümü mezunu Emre Gökalp, gitar dinletisi sundu.

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