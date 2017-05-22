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Elif Erbil seçimi farkla kazandı

— 22 Mayıs 2017

Elif Erbil ortada.

ENFIELD bölgesinde yapılan Belediye Meclisi yerel ara seçimini kazanan isim İşçi Partisi adayı Elif Erbil oldu.

Enfield Lock’un yeni temsilcisi olan Erbil, 3 bin 377 geçerli oyun 2 bin 155 tanesini alarak rakiplerine fark attı. En yakın rakibi Muhafazakar Parti adayı Christine Bellas’a 1182 oy fark atan Erbil ile Liberal Demokrat Parti adayı Richard Morgan-Ash arasındaki oy farkı 2 bin 101 oldu.

Türkiye’de doğup, İngiltere’de büyüyen Erbil, Hertfordshire Üniversitesi mezunu olup bir hastanede radiographer olarak görev yapıyor.

Seçim öncesi çalışmalarında bölgedeki güvenlik, eğitim ve çevre kirliliği gibi sorunların farkında olduğunu belirten Erbil, Türkçe konuşan toplumun sorunlarıyla yakından ilgileneceğini vaat etmişti.

Londra Gazete olarak Elif Erbil’i seçimi kazanmasından dolayı tebrik eder, ona aktif siyasi hayatında başarılar dileriz.

 

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