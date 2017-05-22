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Erdoğan yeniden AKP Genel Başkanı

— 22 Mayıs 2017

 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde yaklaşık 3 yıl aranın ardından yeniden Genel Başkan seçildi.

Ankara’daki Arena Spor Salonu’nda yapılan genel kongrede Erdoğan, bin 470 delegeden bin 414’nün oyunu aldı.

Erdoğan, “yeni dönem” vurgusu yaptığı teşekkür konuşmasında yıl sonuna kadar bütün teşkilatların tümüyle elden geçirileceğini söyledi. Erdoğan “Bundan sonraki dönem icraatta da sıçrama dönemi olacaktır. Tempomuzu daha da yükselterek çalışmamızı sürdüreceğiz” dedi.

Kongrede AKP tüzüğü ve Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) da değişti.

Genel Başkanlık görevini Erdoğan’a devreden Başbakan Binali Yıldırım’a, tüzüğe yeni eklenen genel başkanvekilliği görevi verildi.

Tüzük değişikliği ile MKYK’nın operasyonel yetkileri artırıldı. 50 kişiden oluşan MKYK’ya 19 yeni isim girdi, 19 isim de liste dışı kaldı.

AKP’de il ilçe başkanlarının ile milletvekillerinin kesintisiz en fazla 3 dönem görev yapabileceğine dair kural ise değiştirilmedi ancak MKYK’ya bu kuralı esnetme yetkisi verildi.

AKP tüzüğüne göre genel başkan seçilen kişi ise, “kurucu Genel Başkanlık hariç” kesintisiz en fazla dört olağan dönem genel başkan seçilebiliyor. (BBCTÜRKÇE)

 

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