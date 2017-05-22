Erdoğan’ın yeniden AKP Genel Başkanı olması İngiliz basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanlığı’na geri dönmesine ilişkin haberler İngiliz basınında da yer aldı.

The Times gazetesi, kongreden izlenimleri aktardığı haberinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinden Ankara’ya kongreye giden AKPlilerin Erdoğan’ı coşkuyla karşıladığını yazıyor.

Haberde şu ifadeler var:

“Parti yönetimi gündem maddelerini açıklarken bir grup genç erkek tribünlerde futbol maçındaymış gibi bayrak sallıyordu. Biri, Osmanlı Sultanı gibi giyinmişti. Türk güvenlik güçleriyle PKK arasındaki çatışmalarda yerle bir olan Şırnak’tan gelen bir grup Kürt, diğerleri gibi coşkuyla bayraklarını dalgalandırıp ‘Her şey vatan için’ diye bağırıyordu.”

“Türkiye’nin yarısı ‘Reis’ olarak hitap ettikleri Erdoğan’ı çok seviyor ama birçokları da otoriter eğiliminden korkuyor. Yeni anayasa (Erdoğan’a) yürütme yetkisi veriyor ve meclisi yalnızca yasa öneren bir kuruma indirgiyor. Yargı yetkilileri de meclis ve cumhurbaşkanı tarafından ortak seçilecek.”

“Anayasa 2019’daki genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra tam olarak yürürlüğe girecek. Erdoğan ve partisinin kazanması durumunda, Erdoğan 2029’a kadar iktidarda kalabilir.”

Financial Times gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gücünü 2019’daki seçimlerden sonra sağlamlaştıracağını yazıyor.

Gazeteye konuşan eski AKP milletvekili Suat Kınıklıoğlu, ‘artık geleneksel bir siyasi partiden bahsetmenin zor olduğunu, AKP’nin bir kişinin hâkimiyetindeki bir kuruluşa dönüştüğünü’ söylüyor.

Financial Times, geçen yıl yaşanan darbe girişiminden sonra Erdoğan’ın ‘siyasi düşman’ olarak gördüklerini danışman çevresinden rahatsızlıklarını dile getiriyor, özellikle de enerji bakanı ve damadı Berat Albayrak’ın, Erdoğan’ın elçisi ve büyük olasılıkla da halefi konumuna yükseltilmesinden rahatsızlık duyuyorlar.”

Financial Times gazetesine konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili “Uzun bir süre ilişkiler Sayın Erdoğan ile benim aramdaydı şimdi ise, ben, damat (Albayrak) ve Erdoğan arasında. Yakında, yalnızca damat ile Erdoğan arasında olacak. Bu durumda ben ne oluyorum?”

“Erdoğan’ın müttefikleri bu şikâyetleri önemsemiyor. Bir yardımcısı, ‘Partide meritokrasi (yeteneğe göre atama) geçerli ve Albayrak’ın portfolyosunda çok güçlü bir geçmişi var. Bu tip şikâyetler duymadım’ diyor.”

Guardian gazetesi de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partinin başına geçtiği gün, pasaportu iptal edilen basketbolcu Enes Kanter’in havaalanında polis tarafından durdurulmasına aynı haberde yer vermiş.

Kongrede Erdoğan’ın “Tüm terör örgütleriyle mücadeleye etmeye devam edeceğiz” sözlerini aktaran gazete, referandumla Erdoğan’ın yürütme yetkisi kazandığını da hatırlatıyor.

Fethullah Gülen’i desteklediği bilinen Enes Kanter, dün Romanya’ya girişte polis tarafından durdurulmuştu.(BBCTÜRKÇE)