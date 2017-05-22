Facebook’un içerik silme kural ve kriterleri ilk kez ortaya çıktı

KAMUYA MAL OLMUŞ KİŞİLERE AYRIM

Sosyal medya platformunda 100 binden fazla takipçisi olan herkes kamuya mâl olmuş kişi olarak kabul ediliyor ve bireylere verilen korunma hakları onlara verilmiyor.

Facebook’un küresel politikalar sorumlusu Monika Bickert, sitenin neredeyse 2 milyar kullanıcısının olduğunu ve neye izin verileceği konusunda ortak bir karara varmanın zor olduğunu belirtiyor.

“Çok çeşitli bir küresel toplumumuz var ve insanların neleri paylaşmanın doğru olduğu konusunda farklı fikirleri olacak. Çizgiye nereye çekerseniz çekin, gri alanlar olacaktır. Örneğin bazen hiciv ve espiri ve yakışıksız içerik arasındaki çizgi oldukça gri olabiliyor. Bazı şeylerin siteye uygun olup olmadığına karar vermek çok zor.

“Topluluğumuza onları güvende tutmak konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz. Şirketimizin sözü.”

Facebook’un, Vietnam Savaşı’nın simge fotoğrafı haline gelen, napalm bombasından çıplak bir halde kaçan küçük kız Kim Phuc’u gösteren fotoğrafı siteden kaldırmasının eleştirilmesi üzerine, çıplaklık konusunda yeni bir rehber yayımladığı kaydediliyor.

Bu yeni rehbere göre, “haber değeri taşıyan” içeriklere izin verilebileceği kaydediliyor, ancak Holocaust çerçevesinde çocukların çıplak bir şekilde gösterilmesi bunun dışında bırakılıyor.

Facebook, Guardian’a yaptığı açıklamada rahatsız edici görsel içerikleri siteye konmadan engelleyen bir yazılım kullandıklarını açıkladı, ancak “İnsanların küresel ve güncel olayları tartışabilmelerini istiyoruz… bu yüzden şiddet içeren bir fotoğrafın paylaşıldığı çerçeve bazen önemli oluyor” diyor.

ABD ve Avrupa’da bazı yorumcular, şirketin ana akım televizyon kanalları ve yayımcılar gibi düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

Bickert, Facebook için “Yeni bir çeşit şirket. Geleneksel bir teknoloji şirketi değil. Geleneksel bir medya şirketi değil. Teknoloji inşa ediyoruz ve nasıl kullanıldığından sorumluluk duyuyoruz. İnsanların platformda okudukları haberleri biz yazmıyoruz” diyor. (BBCTÜRKÇE)