İngiliz Kraliyet Darphanesi ‘Shari’ah Altın Standartı’ uygunluğu sağladı



İngiliz Kraliyet Darphanesi, altın, gümüş sikke ve çubukların perakende satışına ilişkin Shari’ah Altın Standardına uygunluğu sağlayan ilk darphane olduğu ve ticari sitesi royalmintbullion.com üzerinden daha fazla yatırımcıya hizmet vermeye başladığını bildirdi. Bu durumun, kurumun farklı yatırımcılara hitap eden kapsamlı külçe ürünlerinin yer aldığı ‘eksiksiz külçe çözümü’ olarak görülebilme stratejisinin parçası olduğu ifade edildi.

İngiliz Kraliyet Darphanesi Direktörü Chris Howard şu ifadeleri dile getirdi: “Son yıllarda dünya çapında uygulanmaya başlanan Shari’ah Altın Standardı, İngiliz Kraliyet Darphanesinin ‘eksiksiz külçe çözümünü’ genişletmesine yönelik bir sonraki mantıksal adımın atılmasını sağlamıştır. Shari’ah uygunluğu, İslami yatırımın İngiltere ve dünya çapında hızla büyüme gösterdiği bir zamanda İngiliz Kraliyet Darphanesi külçesinin daha fazla yatırımcı tarafından erişilebilir olmasına olanak tanımıştır. Shari’ah Altın Standardına göre Shari’ah danışmanlık organizasyonu Amanie Advisors tarafından İngiliz Kraliyet Darphanesi külçesinin Shari’ah uygunluğu onaylanmıştır. Bu standart, İslami Finansal Kuruluşlar Muhasebe ve Denetim Organizasyonu (AAOIFI) tarafından düzenlenmiş olup Londra‘da kurulu Dünya Altın Konseyi (World Gold Council – WGC) ile işbirliği içinde geliştirilmiştir”.

Onay süreci kapsamında İngiliz Kraliyet Darphanesi’nin, külçe pazarlama ve ücretlendirme yöntemlerine ilişkin kapsamlı denetimlere tabii tutulduğunu dile getiren Howard, “Yeni Shari’ah uygunluk durumuna uyum sağlamak amacıyla İngiliz Kraliyet Darphanesinin külçe üretim sınıflarında değişiklik yapmasına ihtiyaç duyulmamış, ancak İngiliz Kraliyet Darphanesinin altın ve gümüş külçe sikkelerinde ve yatırımcıların ağırlıktan ziyade değer esas alınarak 400oz altın çubuk parçalarına sahip olmasına imkan tanıyan basit ve etkin maliyetli hizmet niteliğindeki Signature Gold kapsamında değişiklik yapılması gerekmiştir” dedi.

Chris Howard, sözlerini şöyle tamamladı: “Küresel çapta İslami yatırımdaki büyüme ve altın ve gümüşün bu büyüme kapsamına nasıl dahil edildiğinin belirginleştirilmesi nedeniyle önümüzdeki yıllarda altına 20 milyar dolar daha fazla yatırımın yapılacağı öngörülmektedir. Bu süreç, İngiliz Kraliyet Darphanesi açısından külçe ürünlerinde Shari’ah uygunluğu sağlayarak İslami yatırım kapsamında İngiltere‘yi cazip hale getirebilmesi açısından önemlidir”. (İHA)