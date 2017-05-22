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Home / Türkiye / İngiliz turist, Interpol’ü harekete geçirdi

İngiliz turist, Interpol’ü harekete geçirdi

— 22 Mayıs 2017

Muğla‘nın Marmaris ilçesine tatile gelen bir İngiliz turist, sosyal medya hesabından intihar edeceğini paylaşınca, Interpol ve büyükelçilik seferber oldu. Psikolojik sorunları olan kadını Türk polisi bulup, ülkesine geri gönderdi. İngiliz vatandaşı Lisa Jane Hyland (39), 5 gün önce tatil yapmak üzere Marmaris‘e geldi. 5 yıldızlı bir otele yerleşen İngiliz kadın, hafta sonu sosyal medya hesabından “artık dayanamıyorum intihar edeceğim” yorumu yazdı. Kadının İngiltere‘deki arkadaşları paylaşımı görüp konuyu elektronik posta ve telefon ile Interpol ve büyükelçiliğe bildirdi. İngiltere Ankara Büyükelçiliği polis ile irtibata geçip, kadının kaldığı otel adresini bildirerek gözlem altına alınmasını istedi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hyland’ın kaldığı beş yıldızlı otele gitti. Polis, otel görevlileri ile birlikte kontrol için kadının odasına çıkıp kapısını açtığında, yatakta oturduğunu gördü. Kadın, polis tarafından alınarak önce doktor raporuna, ardından Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’ne getirildi.

Kolunda ve vücudunun birçok bölgesinde jilet izleri olduğu görülen Lisa Jane Hyland’ın psikolojik sorunları bulunduğu ve sürekli ilaç aldığı öğrenildi. Otel görevlileri kadının sadece yemek saatlerinde restorana indiğini, odasından hiç dışarı çıkmadığını belirtti. İşlemleri tamamlanan turist, İngiliz bir rehber gözetiminde uçakla ülkesine gönderildi. (İHA)

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