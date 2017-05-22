Kıbrıs mutfağı Türk Sanat Müziği ile birleşti

KIBRIS ve Türk mutfağından farklı lezzetlerle Londra’da yaşayan topluma hizmet veren Kıbrıs Evi, canlı müzik ve kaliteli servisiyle müşterilerinden tam not alıyor.

Sıcak ve soğuk mezelerle ana yemeğinize başlamadan önce ortamın sıcaklığını ve güler yüzlü hizmetini sizler de fark edeceksiniz. Kıbrıs mutfağının geleneksel tatları ve ağırlıkla Türk Sanat Müziği parçalarından oluşan canlı müzik ziyafeti gidenlerin beğenisini topluyor. Kıbrıs lezzetleri eşliğinde dost sohbetlerine ev sahipliği yapan mekan, Londra’nın önde gelen toplum ve iş insanlarını da bir araya getiriyor. 628-630 Green Lanes, Harringay, London N8 0SD adresindeki Kıbrıs Evi’nden rezervasyon yaptırmak için Yusuf Mertcan’a 07956 569 219 numarasından, Yusuf Joe’ye ise 07960 362 935 numarasından ulaşabilirsiniz.