Tottenham, ligden düşen Hull City’yi 7-1 yendi

“ABD, YPG’yi terk edecek” iddiası— 21 Mayıs 2017
Independent gazetesi Ortadoğu uzmanı Robert Fisk, ABD’nin PYD/YPG ile ittifakının son bulmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.
İngiltere Premier Lig’de son hafta küme düşen Hull City ile ikinci sıradaki Tottenham karşı karşıya geldi. Tottenham deplasmanda Hull City’yi 7-1’lik skorla yenerek farklı galibiyetle sezonu noktaladı.
KANE ŞOV YAPTI
Tottenham‘a galibiyeti getiren golleri 11, 13 ve 72. dakikada Harry Kane, 45. dakikada Delle Alli, 69. dakikada Victor Wanyama, 84. dakikada Ben Davies, 87. dakikada Toby Alderweireld kaydetti. Hull City’nin tek golü 66. dakikada Sam Clucas’tan geldi.
HARRY KANE GOL KRALI OLDU, TARİHE GEÇTİ!
Tottenham‘ın yıldızı Harry Kane, Hull City maçında hat-trick yaparak son 3 maçta 8 gol kaydetti. 29 golle sezonu “Gol Kralı” olarak bitiren Haryy Kane, iki yıl arka arkaya bu unvanı elde etmiş oldu. Harry Kane, 30 maçta 29 gol atarak Premier Lig tarihinin en yüksek gol ortalamasına ulaştı.
İkinci sıradaki Tottenham bu galibiyet sonrasında 86 puanla ligi bitirdi. Hull City 34 puanla, 18. sırada kaldı ve Championship’e düştü.(HABERLER.COM)
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