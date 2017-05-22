Tutuklanan Kıbrıslı iş adamı İngiltere’ye getirilecek

Mağusa’nın tanınmış iş adamlarından oto galeri sahibi Kamil Güneş Özalp’in, İngiliz Üsler Bölgesinde, SBA polisi tarafından tutuklanması ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

Kavis Rent a Car ve Kavis Oto Galeri’nin sahibi olan Özalp, İngiltere polisi tarafından aranmaktaydı.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Özalp’ın, İngiltere’de bir suçla ilgili emare alınan para üzerinde parmak izine rastlandı.

Özalp’ın Güney Kıbrıs’a geçmek için Mağusa’dan hareket ettiği sırada Güney’de tutukladığı ve Dikelya İngiliz Üsler Polisi SBA tarafından alıkonulduğu öğrenildi.

Üsler bölgesinde mahkemeye çıkarılan Özalp, bir aylığına tutuklandı. Özalp bu sürede İngiltere’ye getirilecek.

Özalp’ın yakınlarının yaptığı açıklamada, ortada bir suçlama olduğunu ancak, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Para aklama ya da İngiltere’den para kaçırma gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten aile yakınları, “Kamil Güneş Özalp, KKTC’de düzgün iş yapan, yatırımları ile dikkat çeken birisi. Yargı sürecinin kısa sürede tamamlanacağını düşünüyoruz.” dedi.

Aile, bu sürede mesnetsiz suçlamalara karşı her türlü yasal hakkın aranacağını belirtti.

Kaynak: Havadis