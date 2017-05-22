Londra Gazete
Son haberler
22 Mayıs 2017 - Başkonsolos Ergin gençleri konuk etti
22 Mayıs 2017 - Elif Erbil seçimi farkla kazandı
21 Mayıs 2017 - Ramazan hepimizi bir araya getiriyor
20 Mayıs 2017 - “Kıbrıs’ın İşçi Partili Dostları” genel seçimi ele aldı
19 Mayıs 2017 - Londra’da minyatür ve suluboya sergisi açıldı
Home / Kıbrıs / Tutuklanan Kıbrıslı iş adamı İngiltere’ye getirilecek

Tutuklanan Kıbrıslı iş adamı İngiltere’ye getirilecek

— 22 Mayıs 2017

Mağusa’nın tanınmış iş adamlarından oto galeri sahibi Kamil Güneş Özalp’in, İngiliz Üsler Bölgesinde, SBA polisi tarafından tutuklanması ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı.

Kavis Rent a Car ve Kavis Oto Galeri’nin sahibi olan Özalp, İngiltere polisi tarafından aranmaktaydı.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Özalp’ın, İngiltere’de bir suçla ilgili emare alınan para üzerinde parmak izine rastlandı.

Özalp’ın Güney Kıbrıs’a geçmek için Mağusa’dan hareket ettiği sırada Güney’de tutukladığı ve Dikelya İngiliz Üsler Polisi SBA tarafından alıkonulduğu öğrenildi.

Üsler bölgesinde mahkemeye çıkarılan Özalp, bir aylığına tutuklandı. Özalp bu sürede İngiltere’ye getirilecek.

Özalp’ın yakınlarının yaptığı açıklamada, ortada bir suçlama olduğunu ancak, yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.

Para aklama ya da İngiltere’den para kaçırma gibi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten aile yakınları, “Kamil Güneş Özalp, KKTC’de düzgün iş yapan, yatırımları ile dikkat çeken birisi. Yargı sürecinin kısa sürede tamamlanacağını düşünüyoruz.” dedi.

Aile, bu sürede mesnetsiz suçlamalara karşı her türlü yasal hakkın aranacağını belirtti.

Kaynak: Havadis

Haber Okunma Sayısı: 60
﻿

Yorum bırak

Eposta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu hücreler aşağıda belirtilmiştir.

Benzer haberler

Londra Gazete’de bugün

Bu haftanın eGazetesi

Bu haftaki kapak

18 Mayıs 2017 Perşembe
Sayı 846

Gazete kapak arşivi

Londra Gazete Ltd
177 Green Lanes
Palmers Green
London
N13 4UR

Tel: +44 (20) 8889 5025 news@londragazete.com
Yazar girişi
Kapat

Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details

Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.

This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Kapat / Close