19 Mayıs etkinliğinde gençler maçı

Brexit sürecinde AB’yi Komisyon temsil edecek— 23 Mayıs 2017
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye 27 ülkenin onayıyla, İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürütmek üzere ABKomisyonu’nun görevlendirilmesini onayladı.
Güney Londra’daki Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’nda yapılan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bir de gençler kategorisinde futbol maçı oynandı.
Türk Gençler Ligi takımlarından Yeni Boğaziçi ile Maraton takımları hakem Osman Özpaşa’nın yönettiği maçta karşı karşıya geldi. Maçı Yeni Boğaziçi 4-1 kazandı. TC Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, KKTC Temsilcisi Zehra Başaran ve TC Başkonsolosu Çınar Ergin de karşılaşmayı izledi ve ödülleri verdi.
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