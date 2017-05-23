AB, Brexit müzakerelerine hazır

Avrupa Birliği Michel Barnier’ye Brexit müzakerelerini başlatması için yeşil ışık yaktı. Brexit müzakerelerine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Müzakereler 19 Haziran’da başlayabilir. Avrupa Birliği adına Brexit müzakerelerini yürütecek olan Michel Barnier havada kalan sorulara cevap üretilmesi gerektiğini söyledi:

“İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı kimleri zor durumda bırakıyorsa bu endişeli insanların sorularına en kısa zamanda cevap üretmeliyiz. Bazen yasal anlamda zor durumda kalanlar var bazen de aileleri açısından bu durum yaşanıyor. Avrupalı veya İngiliz vatandaşlar eskisi gibi yaşamaya devam edebilmeli.”

Avrupa Birliği öncelikle vatandaşların haklarına yönelik sorunların çözülmesini istiyor. Bunun yanı sıra mali sorunlar var. Avrupa Birliği ile İngiltere arasında yapılacak müzakerelerin zor geçmesi bekleniyor. (EURONEWS)