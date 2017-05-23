Acil güvenlik komitesi COBRA toplanıyor

Buckingham Sarayı’na çıkan yollar kapatıldı— 23 Mayıs 2017
Manchester’daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere’de bu kez başkent Londra’da terör alarmı verildi.
Manchester’daki patlamada ölü sayısı 22’ye çıkarken, acil güvenlik komitesi COBRA’nın sabah saatlerinde Başbakan May başkanlığında toplanması bekleniyor.
May yaptığı ilk açıklamada ayrıca, Manchester’da yaşanan olayın tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini de söyledi.
Ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de, Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Manchester’da korkunç olay. Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle” dedi.
BBC Muhabiri Daniel Sandford ise üst düzey terörle mücadele yetkililerinin Londra’da toplandığını ve İçişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını bildirdi.
İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD’li yetkili patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu öne sürdü. Ancak bu bilgi henüz yetkili makamlarca teyit edilmiş değil.
İngiltere Ulaştırma Polisi, patlamanın konser salonunun fuayesinde meydana geldiğini açıkladı. Burası, kentin kuzeyinde tren ile tramvay hatları arasındaki en önemli aktarma noktalarından birisi.
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