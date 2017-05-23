Ağırlaştırılmış Sosyal Medya Yasası geliyor

İngiltere Başbakanı Theresa May, internet ortamını kontrol altına almayı hedefleyen yeni bir teklif için kolları sıvadı. Yeni teklife göre, internet servis sağlayıcılarına kullanıcıların geçmişini saklama zorunluluğu getirilecek ve bakanlara da WhatsApp benzeri uygulamalardan mesaj dökümlerini talep etme ve okuma hakkı sağlanacak.

İngiltere, Theresa May ile muhafazakar adımlar atmaya devam ediyor. Yeni kabul edilen Tahkikat Yetkileri Yasası (Investigatory Powers Act) sonrasında, Muhafazakar Parti yeni bir teklifle interneti kısıtlamak istiyor. Teklif kabul edilirse, İngiltere, internet üzerinde dünyanın en ağır kontrolüne sahip ülke olacak.

Manifestoya göre, sosyal ağlardaki paylaşımlar da denetime tabi olacak. Yani Facebook, Twitter vb. ağlarda istenmeyen paylaşımlar da kaldırılabilecek. Sosyal medya devleri, 18 yaşın altındakilerin gönderilerini silmek zorunda kalacak. Baskıcı yeni yasaya göre, sosyal ağlar 18 yaşın altındakilere resmen olmasa da fiilen yasaklanmış olacak.

Muhafazakar Parti, internetteki haberlerin ve haber kaynaklarının reklam gelirlerinin de peşine düşecek. İnternet şirketleri de tıpkı kumar oynatan siteler gibi bir sabit ücret ödeyecek. Buradan elde edilen gelirler, insanlara internetin tehlikelerini anlatacak kamu spotları için harcanacak. (ONTRAVA.COM)