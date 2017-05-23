Brexit sürecinde AB’yi Komisyon temsil edecek

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye 27 ülkenin onayıyla, İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürütmek üzere AB Komisyonu’nun görevlendirilmesini onayladı.

AB Komisyonu tarafından yapılan basın açıklamasında, AB Konseyi’nin müzakereleri yönetecek 50. maddenin açılması yönünde ve müzakerelerin AB Komisyonu tarafından yürütülmesi hususunda verdiği kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

AB’nin 27 üye ülkesinin liderlerinin nisan ayında kabul ettiği ana prensipler çerçevesinde ilk aşamda atılacak adımların da onaylandığı bildirildi.

Müzakerelerin ilk aşamasında 3 ana konunun ele alınacağı, bunların vatandaşlık, mali anlaşma ve dış sınırlar olacağı açıklandı.

AB Komisyonunun Brexit başmüzakerecisi Michel Barnier, konuya ilişkin açıklamasında “İngiltere ile müzakere masasına oturmaya hazırız. Amacımız bugün AB Konseyi tarafından öne sürülen konular çerçevesinde hızlıca bir anlaşmaya varmak.” ifadesini kullandı.

Resmi müzakerelerin İngiltere hazır olduğunuda başlayacağı, AB Komisyonu’nun 27 üyesiyle taslak müzakere metni paylaşacağı bildirildi.

MALİ ANLAŞMA EN SIKINTILI KONULARDAN BİRİ

AB ile İngiltere arasında yürütülecek Brexit müzakereleri çerçevesinde en sıkıntılı hususlardan biri mali anlaşma olarak ortaya çıkıyor. AB‘nin, önceki mali taahhütlerinden dolayı İngiltere‘nin 60 milyar dolardan fazla ödemesi gerektiğine yönelik açıklaması İngiltere‘de tepki çekmeye devam ediyor. İngiltere‘nin Brexit sürecinden sorumlu Devlet Bakanı David Davis’in AB‘nin “boşanma masrafının” miktarını düşürmediği takdirde, İngiltere‘nin “müzakere masasını terk edeceği” yönünde açıklamada bulunmuştu. (AA)