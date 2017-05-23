Buckingham Sarayı’na çıkan yollar kapatıldı— 23 Mayıs 2017
Manchester’daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere’de bu kez başkent Londra’da terör alarmı verildi.
Manchester‘daki terör saldırısıyla sarsılan İngiltere‘de bu kez başkent Londra‘da terör alarmı verildi.
Victoria Coach metro istasyonu yakınlarında bulunan şüpheli paket sonrasında metro istasyonu ve Buckingham Sarayı‘na çıkan yollar kapatıldı.
ŞÜPHELİ PAKET ALARMI
İngiliz polisi, otobüs terminalinde şüpheli bir paketin inceleme altına alındığını duyurdu. Victoria Otobüs Terminali’nin etrafındaki yolların trafiğe kapatıldığı duyuruldu.
SARAYA YAKIN KONUMDA
Otobüs terminali, Kraliyet ailesinin ikamet ettiği Buckingham Sarayı‘na yakın konumda.
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