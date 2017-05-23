Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu’nda 19 Mayıs kutlaması

19 MAYIS Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu tarafından bir dizi kutlama etkinliği düzenlendi. Geçtiğimiz hafta Cumartesi günü gerçekleşen etkinlikler kapsamında futbol maçı, halk oyunları, şiir dinletileri gerçekleştirildi.

Kutlama, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, KKTC Londra Temsilciliği Eğitim ve Kültür Ataşeliği ve İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Milli Günleri Kutlama Komitesinin koordinesinde yapıldı. Etkinliklere Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran, KKTC Londra Eğitim Ataşesi Gülgün Özçelik, Türk Kıbrıs Futbol Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda davetli katıldı. Saat 11.30’da başlayan etkinlikler kapsamında konuşma gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının önemine vurgu yaptı. Bilgiç “Kurtuluş savaşımızın başlangıcını müjdeleyen ve Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna giden yolda ilk adımı teşkil eden 19 Mayıs’ı 98. yıl dönümünde coşku ile kutluyoruz. Bugün bu programda emeği geçen herkese en içten takdir ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ulu Önder Atatürk’ün Samsun’a ayarak basarak milli mücadeleyi başlattığı tarih olan 19 Mayıs 1919 bizlerin gönlünde eşsiz bir yere sahiptir. Atatürk ve silah arkadaşları bu tarihten itibaren, Anadolu’yu karış karış dolaşarak vatanın bağımsızlığının ve milletin bütünlüğünün vazgeçilmez olduğunu göstermiştir. Milletin istikbalini yine milletin azmi kurtaracaktır düşüncesi ile Kurtuluş Savaşımızın ilk kıvılcımını ateşlemiştir. Gençlerimizin edebiyata, sanata, spora yönlendirilmesi, kendilerini geliştirmeleri ve geleceğe daha iyi yetiştirilmeleri açısından vazgeçilmez olduğunu belirtmek istiyorum. Bugün bu etkinliklere katılan bütün gençleri tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türkiye Londra Temsilcisi Zehra Başaran ise yaptığı konuşmada Atatürk ve silah arkadaşlarının vermiş olduğu mücadeleye değindi. Başaran “Atatürk’ün Samsun’a ayak basmasıyla başlayan süreç herkesin demokratik ve çağdaş bir ülkede yaşamaya başlamasıyla noktalandı. 19 Mayıs’ın Atatürk tarafından gençlere armağan edilmesi ise Atatürk’ün gençlere ve Türk milletine vermiş olduğu önemi göstermektedir.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik ise 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının gençler ve gelecek nesil için öneminden bahsederek yapılan etkinlik hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte yöresel danslardan, şiir dinletisine birçok farklı performans sergilenmesinin ardından noktalandı.