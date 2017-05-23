Karma, KKTC Milli Takımı’na hafif geldi: 0-4

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Fotoğraflar: YUNUS DALGIÇ
Kıbrıs’ta düzenlenecek CONIFA 2017 öncesi KKTC Milli takımı Londra New River Sport Centre Stadı’nda Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) Karması ile oynadığı Dostluk Kupası maçından 4-0 galip ayrıldı.
CONIFA 2017’ye iddialı hazırlanan KKTC Milli Takımı, oyun boyunca üstün olan taraftı. Konuk takım ataklarını tecrübeli isimleriyle gole çevirerek sonuca farklı skorla gitti. Zaman zaman güçlü rakibi karşısında iyi mücadele eden, bir kaç da gol fırsatı yakalayan TTFF Karması, KKTC Milli Takımı’na boyun eğdi.
Halil Turan’ın attığı golle 1-0 öne geçen konuk takım oldu. Ataklarına devam eden KKTC Milli takımı bu kez İbrahim Çıdamlı ile kullandığı serbest vuruştan skoru 2-0’a getirdi. Bu golün ardına TTFF Karması’nın kalesinde arayışlarını çoğaltan KKTC Milli takımı Serhan’la 3. gole ulaştı. İlk devrenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadığından KKTC Milli Takımı soyunma odasına 3-0 üstünlükle girmeyi başardı.
İkinci devre iki takım açısından daha durgun start alırken KKTC Milli Takımı 3-0’ın avantajını kullandı. Nadir gelişen ataklarda pozisyonlardan sonuç alamadı. İkinci devrenin başlamasının ardından 75. dakikada bulduğu pozisyonu Kasım Tağman’la gole çevirmeyi başardı. Karşılaşmanın geriye kalan dakikalarında başka gol olmayınca KKTC Milli Takımı karşılaşmayı 4-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.
Karşılaşmadan sonra kupa ve madalyaları KKTC Londra Temsilcisi Zehra Çakır TTFF Başkanı Kemal Soyer verdi.
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STAT: New River Sports Centre
HAKEM: Osman Özpaşa
LTTFF: Remzi(Kemal), Mete, Shane, İlyas, Taylan, Hüseyin(Kerem), George(Yusuf), Denzil(Adem), Taşan, Murat, Ala
KKTC: Hasan Piro, Salih Say, Serhan, Mehmet Erol, Hüseyin Sadıklar(Hüseyin Adal), Çağrı Kıral(Ali Özbahar), Tansel(Fırat), İbrahim Çıdamlı(Kenan), Halil Turan(Kasım), Uğur Gök, Ertaç(Mustafa Yaşinses)
GOLLER: Halil Turan, İbrahim Çıdamlı, Serhan Önet, Kasım Tağman (KKTC Milli Takımı)
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