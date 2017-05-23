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Manchester saldırısını IŞİD üslendi

— 23 Mayıs 2017

Manchester’da 22 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. DAEŞ’in açıklamasında, Manchester Arena’daki saldırının patlayıcı düzenekle gerçekleştirildiği belirtildi.

“BİR KİŞİ GÖZALTINDA”

Başbakan May’in açıklamadan kısa süre sonra uluslararası haber ajansı Reuters, saldırı ile bağlantısı olduğuna inanılan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Manchester’ın güneyinde gözaltına alınan kişinin 23 yaşında olduğu belirtiliyor.

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