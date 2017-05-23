Manchester saldırısını IŞİD üslendi

Brexit sürecinde AB’yi Komisyon temsil edecek— 23 Mayıs 2017
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye 27 ülkenin onayıyla, İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürütmek üzere ABKomisyonu’nun görevlendirilmesini onayladı.
Manchester’da 22 kişinin öldüğü ve 59 kişinin yaralandığı saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. Saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi. DAEŞ’in açıklamasında, Manchester Arena’daki saldırının patlayıcı düzenekle gerçekleştirildiği belirtildi.
“BİR KİŞİ GÖZALTINDA”
Başbakan May’in açıklamadan kısa süre sonra uluslararası haber ajansı Reuters, saldırı ile bağlantısı olduğuna inanılan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Manchester’ın güneyinde gözaltına alınan kişinin 23 yaşında olduğu belirtiliyor.
Bu siteyi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş bulunuyorsunuz / By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. Detay / details
Bu internet sitesi, size en iyi hizmeti sunabilmek için çerezler kullanır. Ayarlarınızı değiştirmeden bu siteyi kullanmaya devam eder ya da aşağıdaki "Kabul" bağlantısına basarsanız bunu kabul etmiş bulunursunuz.
This website uses cookies to give you the best service possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.
Yorum bırak