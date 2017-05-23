Manchester’da bombalı saldırı: 19 ölü

İngiltere’nin kuzey şehri Manchester’daki konser alanı Arena’da patlama meydana geldi. Olayda en az 19 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Manchester polisi, yerel saatle 22.30’da yaşanan olayın ‘terör saldırısı’ olarak değerlendirdiğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de olay için ‘dehşet verici bir terör saldırısı’ ifadesini kullandı ve genel seçim kampanyasını askıya aldı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri BBC’ye, tedavi ettikleri bazı yaraların ‘şarapnel yarasına benzediğini’ söyledi.

Ambülans ekipleri de, konser alanından hastaneye en az 59 yaralının kaldırıldığını duyurdu.

Özellikle gençler ve çocuklar arasında popüler olan Amerikalı şarkıcı Ariana Grande’nin konseri sırasında alanda bulunan görgü tanıkları patlamanın konser bittikten sonra yaşandığını söyledi.

Konser alanı yaklaşık 18 bin kişilik kapasiteye sahip ancak olay anı Arena’da kaç kişinin bulunduğu henüz bilinmiyor. Konser alanındakilerin çoğunun 18 yaş altı gençler ve çocuklar olduğu bildiriliyor.

Patlamanın, konser biletlerinin satıldığı gişelere yakın bir alanda meydana geldiği düşünülüyor.

SAVAŞ FİLMİ SAHNESİ GİBİYDİ

Yaşananları ‘Savaş filmi sahnesine’ benzeten görgü tanığı Andy Holey, patlamanın etkisiyle yere düştüğünü söyledi ve “Ayağa kalktığımda etrafa baktım, her yerde cansız bedenler vardı. 20-30 tane gördüm sanırım. Ölü olduklarını söyleyemem ama ölü gibiydiler” dedi.

Kızıyla konsere giden bir diğer görgü tanığı da, “Ariana, ‘Güle güle Manchester! dedi, ışıklar kapandı ve iki büyük patlama sesi geldi. Asansöre binip çıkışa doğru gidiyorduk. Kapılar açıldığında yerde kan gördüm, iki kişi yaralı yatıyordu. Yüzlerinde kan vardı” diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Muhafazakâr Parti lideri Theresa May yazılı açıklamasında, olayın ‘dehşet verici bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini’ söyledi ve “Düşüncelerimiz olayın kurbanları ve aileleriyle” mesajı verdi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn de Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Manchester’da korkunç olay. Düşüncelerim olaydan etkilenenler ve acil durum ekipleriyle” dedi.

DIŞARI ÇIKARKEN KAPIDA PATLAMA OLDU

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanığı Catherine Macfarlane, “Dışarı çıkıyorduk tam kapının önündeyken çok büyük bir patlama yaşandı herkes çığlık atıyordu” dedi.

Macfarlane, patlama sesinin duyulmasıyla Arena’daki kalabalığın ‘panik halde çığlık atarak salondan çıkmaya çalıştğını’ söyledi.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Bir diğer görgü tanığı Robert Tempkin “Herkes bağırıp çağırıyordu, kaçışıyordu. Yerde ceketler, cep telefonları vardı. Bazıları kan gördüklerini söylüyordu, bazılarıysa balon veya hoparlörün patladığını söyledi” dedi.

Manchester’da yayımlanan Evening News gazetesi muhabiri Scheerhout, Twitter hesabından bölgeye yakın Wysthenshawe hastanesindeki Acil Servis çalışanlarının ‘çok sayıda yaralı beklediklerini’ yazdı. Guardian gazetesi muhabiri Frances Perrauding de sosyal medyada paylaştığı videoda, bomba imha ekiplerinin de bölgeye intikal ettiğini aktardı.

Bölgeye yakın Katedral Bahçesi’nde şüpheli görünen bir düzenek olduğu gerekçesiyle kontrollü patlama yapıldı ancak yetkililer daha sonra ‘şüpheli görülen düzeneğin sahipsiz bırakılan kıyafet olduğunu’ açıkladı.

Manchester’da patlama sonrası konser için şehirde bulunanlara evlerinin kapılarını açanlar Twitter’da #RoomforManchester (Manchester için Oda) etiketi paylaştı. (BBCTÜRKÇE)