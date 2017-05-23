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Premier Lig’de sezonun en iyi Teknik Direktörü Conte

— 23 Mayıs 2017

Chelsea‘nin İtalyan çalıştırıcısı Antonio Conteİngiltere Premier Lig’de 2016-2017 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Londra ekibini tarihindeki 6. lig şampiyonluğuna ulaştıran 47 yaşındaki teknik adamın, yapılan oylamayla Premier Lig’de sezonun en iyi teknik direktörü unvanına layık görüldüğü bildirildi.

Ligde ilk 6 haftada 8 puan kaybeden Chelsea, Conte’nin 3-4-3’lük taktik dizilişe geçmesinin ardından önemli bir çıkış yakalamış ve üst üste 13 galibiyet elde etmişti.

“Maviler”, İtalyan teknik adam yönetiminde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik performans sergileyerek sezonu 93 puanla lider tamamlamıştı.

Teknik adamlık kariyerinde 5. lig şampiyonluğuna ulaşan Conte, geçen yıl ekim, kasım ve aralık aylarında da Premier Lig’de ayın teknik direktörü unvanına layık görülmüştü.

Conte, Leicester City’yi geçen sezon tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaştıran Claudio Ranieri’nin ardından bu ödüle layık görülen ikinci İtalyan teknik direktör oldu. (AA)

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