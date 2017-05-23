Premier Lig’de sezonun en iyi Teknik Direktörü Conte

Mağusa’nın tanınmış iş adamlarından oto galeri sahibi Kamil Güneş Özalp’in, İngiliz Üsler Bölgesinde, SBA polisi tarafından tutuklanması ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Kavis Rent a Car ve Kavis Oto Galeri’nin sahibi olan Özalp, İngiltere polisi tarafından aranmaktaydı. Güvenilir kaynaklardan alınan bilgilere göre Özalp’ın, İngiltere’de bir suçla ilgili emare alınan para üzerinde parmak izine rastlandı. Özalp’ın…