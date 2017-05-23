Salma Hayek: Seks bombası imajından kurtuldum

Brexit sürecinde AB’yi Komisyon temsil edecek— 23 Mayıs 2017
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, üye 27 ülkenin onayıyla, İngiltere ile Brexit müzakerelerini yürütmek üzere ABKomisyonu’nun görevlendirilmesini onayladı.
Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, Rhapsody Dergisi’ne verdiği röportajda kariyerinin en iyi dönemini geçirdiğini ilan etti.
50 yaşındaki aktris, “Artık seks bombası imajından kurtuldum. Her zamankinden daha çok teklif alıyorum. Aktrisler için 30 yaş sonrası oynayabileceğiniz roller çeşitleniyor. Halimden çok memnunum” derken, artık birçok rolünün kendisine özel yazıldığını ve bu durumun hoşuna gittiğini söyledi.
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